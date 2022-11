Ansioso, Gil do Vigor dá palpite do placar entre Brasil e Suíça

Da Redação

Gil do Vigor é a representação perfeita de uma grande parcela da população brasileira nesta tarde de segunda-feira (28). O ex-BBB está mais do que ansioso durante o jogo da Seleção Brasileira contra a Suíça.

Disputando uma vaga pelo grupo G, a partida acontece em Doha, no Catar, pela Copa do Mundo 2022. O economista, em seu perfil do Instagram, ainda deu o seu palpite do placar do jogo: "Eu assistindo o jogo do Brasil. E hoje, bora de 3x1", palpita o ex-brother.

Por falar em Gil do Vigor e Brasil no mesmo assunto, quem não se recorda do clássico "Brasiiil", que o ex-BBB exclamava quando estava confinado na casa do BBB 2021. Imagina ouvir esse grito durante um gol do Brasil contra o time suíço.

Só fica o questionamento, será que o gol neste segundo jogo brasileiro, também será de Richarlison, o mais novo atleta favorito da Seleção?





Fonte: Informações Gshow.

