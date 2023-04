Aniversário: look escolhido por Virgínia Fonseca divide opiniões

Da Redação

Roupa escolhida causou na internet

A influenciadora digital Virgínia Fonseca impressionou ao mostrar o look de sua festa de aniversário. A esposa do cantor Zé Felipe apostou em uma roupa ousada que dividiu opiniões nas redes sociais.

"Não gostei do look esperava mais", escreveu uma seguidora. "Agora me diz pra que ir pelada? Pra humilhar né? Tá linda mas ela pelada assim tá parecendo as bailarinas dos cantores", escreveu outra.

Apesar das críticas, Virgínia recebeu muitos elogios inclusive do marido. "Te amo. Você tá incrível", escreveu o cantor com vários emojis de coração acompanhando a mensagem.

Confira o look escolhido por ela.

