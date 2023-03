Aniversariante, Ana Hickmann ganha declaração do marido; veja

Da Redação

Ana Hickmann e o empresário Alexandre Correa são casados há 25 anos

Esta quarta-feira (1º) foi de muita festa para Ana Hickmann, isso porque a apresentadora completou mais um ano de vida. Para comemorar a data, ela recebeu uma declaração linda do marido, Alexandre Correa.

O empresário usou seu perfil do Instagram para compartilhar uma série de registros do casal e declarou todo o seu amor pela esposa, com quem é casado há 25 anos. Eles são pais do pequeno Alezinho, de 8 anos.

"Feliz aniversário para a mulher mais bonita deste mundo, sim, a minha esposa @ahickmann!! Nos conhecemos tão jovens e todo mundo pensava que o nosso amor era só uma fase. Não foi! Já são 25 anos de união - sou muito grato. Que hoje você se sinta ainda mais amada e especial. Mais um ciclo começa e tenho a certeza de que será mais uma fase abençoada. Você é um ser humano único. Parabéns, Ana!!!", se derreteu Correa.

Ana também compartilhou um vídeo nas redes sociais comemorando a chegada de mais um ciclo durante viagem ao Jalapão com a família e agradeceu pelas mensagens de carinho que recebeu. "Que dia especial!!! Obrigada pelas mensagens de aniversário. Sou muito grata pelos meus 42 anos. E Jalapão, cheguei!!!", disse a loira.





