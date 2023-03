Anitta vira assunto ao divulgar regras para sua festa de aniversário

Da Redação

Às vésperas de comemorar os 30 anos, Anitta resolveu dar uma grande festa de aniversário, mas os convidados não poderão fazer tudo que desejam. A cantora divulgou em suas redes sociais, nesta terça-feira (21), uma lista de exigências.

As regras não são uma novidade para a artista que, em todas as suas comemorações, "dá a letra" para os convidados. "Eu vou deixar aqui as regras de etiqueta, como todo ano. Por que eu deixo aqui? Porque é muita gente, eu não lembro de mandar pra todo mundo e sempre tem um sem noção", começou a cantora.

O vídeo publicado no story do Instagram é um informativo para os convidados, mas também se tornou motivo de assunto e risadas para os internautas. "Por mais que seja amigo, né, gente? Todo mundo tem um amigo sem noção. E lembrar nunca é demais", completou ela.

O nascimento de Anitta é comemorado no dia 30 de março. A data e o local da festa, no entanto, não foram divulgados. A mídia especula, porém, que a festa vai ser realizada na sexta-feira, 24 de março, em São Paulo.

Mesmo sem as informações confirmadas sobre a comemoração, os seguidores (pelo menos) tiveram acesso às tais regras. Confira:

"Regras da minha festinha de niver (lembrando que quem não gostar é só não vir):

1. Não tragam mais um: convidado não convida e eu não quero meu aniversário rodeado de gente que eu não conheço. Eu convidei você e não os seus amigos. Se não souber andar sozinho, pode ficar em casa."

2. Não tire foto ou faça vídeo. Não convidei ninguém para dar close na internet. É para se divertir. Para dar close, busque outras festas que rolaram durante o ano todo;

3. Não tietar os famosos e não ficar enchendo o saco das pessoas falando no ouvido sem parar."

