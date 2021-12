Da Redação

Anitta toma reforço da vacina e provoca Jair Bolsonaro

Neste último domingo (05), Anitta tomou a terceira dose da vacina contra a covid-19, a dose de reforço. E a cantora não deixou de provocar Jair Bolsonaro em sua postagem nas redes sociais.

"Hoje vou tomar a terceira dose da vacina. Será que é agora que viro jacaré?", disse em referência ao discurso do presidente sobre as vacinas em 2020. "Tomei, vamos esperar 15 minutos e ver se volto que nem a Kuka [do Sítio do Pica Pau Amarelo]", continuou.

Em seguida, Anitta postou um vídeo usando um filtro de jacaré do Instagram. "Vou voltar pra Belém atrás do meu bofe. Que teve a chance de me engolir mas foi um gentleman e me deixou viver. Tinha planos maiores... vivermos uma vida juntos como seres iguais", continuou.

A cantora ainda divulgou sua nova música com o cantor Pedro Sampaio. "Aqui é o crocodilo de Bélem. Agora que a Anitta virou jacaré, faz parte da família. Estamos anunciando aí 'No chão, novinha' clipe novo", disse entre brincadeiras.