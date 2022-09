Anitta termina namoro com Murda Beatz, diz jornal

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A última vez que Anitta e Murda Beatz foram vistos juntos foi no VMA

O namoro da cantora Anitta e do produtor musical Murda Beatz pode ter chegado ao fim após três meses. De acordo com o Extra, uma fonte próxima à cantora teria confirmado o fim do relacionamento, que já era especulado por fãs após desabafos de Anitta nas redes sociais. Nos últimos dias, os dois também pararam de se seguir no Instagram.

continua após publicidade .

O motivo para o fim do relacionamento seria o fato de Murda não ter correspondido às expectativas de Anitta: “Ele não soube fisgar o coração dela, não estava andando junto e como boa ariana que é, ela se cansou”, disse à fonte ouvida pelo Extra.

A última vez que Anitta e Murda Beatz foram vistos juntos foi no VMA. Na ocasião, a cantora se consagrou vencedora na categoria Melhor Clipe Latino e comemorou em seguida a conquista.

continua após publicidade .

Com informações dos sites Metrópoles e Extra.

Siga o TNOnline no Google News