Anitta revela sua ansiedade para o Grammy: 'Frio na barriga'

Anitta fala sobre o Grammy

A cantora Anitta surpreendeu os fãs ao gravar um depoimento sobre a sua ansiedade para o Grammy Awards, que acontecerá no próximo domingo, 5, nos Estados Unidos. Ela foi indicada na categoria de Best New Artist e contou que está começando a ficar nervosa para a grande noite.

Nos stories do Instagram, ela contou que já está em Los Angeles para o início dos eventos pré-Grammy e também acompanhar a noite de premiação. “Para todo mundo que me perguntou como está a ansiedade para a semana do Grammy, agora sim eu entrei na energia do Grammy. Agora estou pirando o cabeção! Como eu disse para algumas pessoas, eu não entro na energia do evento muito antes porque se fica muita ansiedade, muita pressão, muito nervosismo antes do que é pra ser. É desnecessário... Eu estava cheia de show para fazer e compromisso e não queria entrar na energia antes da hora. Agora já está na hora! Já estou em Los Angeles, falta pouco para o evento. A cidade inteira gira em torno disso”, disse ela.

Então, Anitta contou que descobriu que pessoas estão apostando dinheiro em sua possível vitória. “Na minha categoria é uma coisa bizarra. As pessoas fazem apostas! Em Vegas, tem um lugar que faz apostas oficiais. Eu estou na frente das apostas, todo mundo está apostando que eu vou ganhar. É muita responsabilidade para mim, muito peso. E eu nunca acho que eu vou ganhar nada, sempre acho que vou perder. Com esses meus achismos de que vou perder, todo mundo fica falando que quem vai ganhar é ela e fica apostando em mim. É muita responsa! É um pesão! Mas é mara! Estou adorando”, contou.

Por fim, a estrela brasileira contou sobre a felicidade de ter sido indicada pela primeira vez. “A minha categoria é uma das mais importante, é nervosismo. Estamso começando os primeiros eventos, participantes, para ir antes do Grammy. E agora sim está dando um super frio na barriga. Para mim, de fato, ser nomeado já é a vitória. Todo mundo que é nomeado, tudo gira em torno das pessoas que foram nomeados”, declarou.

Anitta concorre na categoria de Best New Artist com Domi & JD Beck, Latto, Maneskin, Molly Tuttle, Muni Long, Omar Apollo, Samara Joy, Tobe Nwigwe e Wet Leg.

