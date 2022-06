Anitta revela que pai está internado e pede orações

Da Redação

A cantora Anitta revelou nesta segunda-feira (6) que seu pai, Mauro Machado, está hospitalizado, acabando com o mistério que pairava. No Twitter, ela postou uma foto do 'Painitto' na cama de hospital após uma cirurgia e explicou o motivo de estar abatida nos últimos dias.

"Hoje é um dia mais positivo pra nós depois de uma noite de muita reza. Passada a primeira fase exatamente como os médicos precisavam que fosse, meu pai pediu pra mandar esta foto agradecendo a rede de orações que todos vocês fizeram ontem", explicou

Ela conta: "Escolhemos não falar nada antes pois tudo aconteceu muito de repente e tinha uma cirurgia delicada pela frente. Hoje acordamos com boas respostas e só temos a agradecer. Deus do impossível e dos milagres. Obrigada pelo carinho de todos".

Veja o post da cantora:

Hoje é um dia mais positivo pra nós depois de uma noite de muita reza. Passada a primeira fase exatamente como os médicos precisavam que fosse, meu pai pediu pra mandar esta foto agradecendo a rede de orações que todos vocês fizeram ontem. pic.twitter.com/49ptUmrQE4 — Anitta (@Anitta) June 6, 2022