Anitta repensa e desiste de aposentadoria aos 30 anos: 'Não vou parar'

Um dos motivos que levou a cantora a querer se afastar dos palcos foi a saúde mental dela

A cantora Anitta, de 29 anos, repensou e desistiu de encerrar sua carreira aos 30 anos, como havia sugerido em outras ocasiões.

A funkeira concedeu uma entrevista à revista GQ Brasil, onde afirmou que não irá parar, mas pretende diminuir o ritmo. "Não vou parar agora. Nos últimos anos, tenho tentado diminuir um pouco o ritmo, fugir um pouco da loucura. Mas deixar os palcos não está nos meus planos imediatos", disse.

A celebridade começou a tratar sobre trabalho de uma forma diferente depois de descobrir que porta o vírus Epstein-Barr (EBV), que pode causar esclerose múltipla.

Em uma entrevista à Tatá Estaniecki e Bruna Unzueta, do PodDelas, Anitta alegou que pretendia se afastar dos palcos por conta de sua saúde mental. "A indústria musical é muito injusta com as pessoas, principalmente com as mulheres. Você vê aí cantores homens mais velhos bombando. Agora, mulheres, você vai ficando mais velha, vai virando piada", alegou.

"Povo vai comparando se você está mais magra, gorda, com ruga. Não que eu me importe com o que os outros estão pensando, mas viver nessa pressão, querendo ou não, [você] acaba se deixando levar", acrescentou.

Por fim, declarou: "Não vou esperar ficar velha para eu parar. Vou parar cedo. Não de trabalhar, eu acho, mas de (fazer) música do jeito que eu faço. Talvez eu continue fazendo por diversão, esporte, amor. Mas não tenho vontade de ficar nesse compromisso de ter um hit, fazer um sucesso, estar bombando".

