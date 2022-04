Da Redação

Anitta reclama e revista norte-americana muda capa; entenda

No último fim de semana, Anitta deu uma entrevista para a revista norte-americana Nylon. Porém, antes do lançamento da reportagem completa, a capa da publicação já deu o que falar e gerou bastante polêmica com os fãs brasileiros da cantora. Diante da situação, a revista decidiu mudar a capa, para alegria da cantora.

Isso porque a manchete da revista era a frase dita por Anitta: "Nos Estados Unidos, as pessoas só querem parecer descoladas. No Brasil, todo mundo quer se divertir e transar. Eu quero trazer essa energia para cá".

Ao verem a declaração da cantora, os brasileiros ficaram chateados pela representação do país se resumir ao que foi dito. Com toda polêmica, Anitta foi às redes sociais explicar que a frase foi tirada de contexto.

Depois de xingar muito nas redes sociais, Anitta conseguiu o que queria. Nesta sexta-feira (15), a revista publicou nas redes sociais a nova capa com a cantora. Desta vez, sem as aspas polêmicas.

Nas redes sociais, os fãs comemoraram o fato de Anitta ter conseguido virar o jogo. "A retratação da Nylon foi refazer uma capa, que ficou ainda mais bonita que a anterior!", comemorou uma.

"A revista 'Nylon' postou o vídeo com a entrevista de Anitta onde fica evidente que a frase polêmica que estampava a capa da revista tinha sido tirada de contexto", apontou outro. "Ainda bem que mudaram a capa", comemorou um terceiro.

