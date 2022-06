Anitta recebe GKay e mais famosos em sua festa junina; Veja os cliques

Da Redação

Anitta realizou na noite desta quarta-feira (8) sua tradicional festa junina. A cantora reuniu familiares e amigos em sua casa no Rio de Janeiro e a festança contou com comida típica, quadrilha e até um touro mecânico.

Mumuzinho e Gessica Kayane, a GKay, foram alguns dos primeiros convidados a chegar no evento. Através dos Stories, Anitta mostrou que ela e a influenciadora combinaram looks, apenas mudando a cor, com minissaia, camisa cropped com franjas brilhantes e chapéu, tudo em xadrez verde e rosa.

Com direito a touro mecânico, que fez a festa de muitos convidados, inclusive de Juliette, campeã do BBB21, e GKay, os registros da festa foram divulgados na web.

