Anitta recebe alta após cirurgia para tratamento de endometriose

Anitta internada para cirurgia de endometriose em hospital de SP

Nesta segunda-feira (25), Anitta recebeu alta do Hospital Vila Nova Star, localizado na Zona Sul de São Paulo. A cantora esteve internada desde a última quarta-feira (20) por conta de uma cirurgia para tratamento da endometriose.

Em nota, a equipe médica afirmou que a cantora foi liberada após uma reavaliação do quadro clínico e que ela seguirá sua recuperação pós-hospitalar com monitoramento médico.

A recuperação de Anitta foi classificada como satisfatória. No início do mês, ela publicou nas redes sociais o diagnóstico da doença que gera inflamação no útero decorrente da reprodução de células uterinas fora da região.

