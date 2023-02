Anitta interrompe show ao tentar impedir assalto no RJ

Da Redação

Anitta interrompe show ao tentar impedir assalto no Rio de Janeiro

Encerrando as apresentações de Carnaval, Anitta levou pelo menos 1 milhão de pessoas para as ruas do Centro do Rio de Janeiro neste sábado (25). No entanto, a folia foi interrompida quando ela precisou parar de cantar para tentar impedir um assalto que avistou de cima do trio.

Anitta pediu para que todos apontassem para o assaltante até que a polícia chegasse ao local. “Ninguém vai roubar no meu bloco, não, gente! Eu avisei no início. Quem roubar aqui vai se ferrar. Vão apontando para a gente pegar ele, os documentos vão chegar aqui, e eu leio o nome do dono”, informou a cantora no microfone.

Além do ocorrido, o sol forte da cidade carioca fez com que alguns foliões passassem mal durante o show de Anitta. Por isso, o Corpo de Bombeiros precisou atender diversas ocorrências.

