A cultura e a música do Brasil ganharam espaço de destaque no aguardado "Grand Theft Auto VI" (GTA 6), com participações confirmadas de nomes como a cantora Anitta e a banda de metal Sepultura.

Seguindo a tradição da franquia da Rockstar Games de incorporar celebridades reais ao seu universo, o novo título inclui a artista brasileira como a voz de "Dra. Nita", apresentadora do programa "Ask Dr. Nita", transmitido pela estação de rádio fictícia The Wipe. Na atração, a personagem conduz conversas e dá conselhos sobre sexo, recebendo convidados especiais como a atriz de "Euphoria" Barbie Ferreira, que possui cidadania brasileira.

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Além de atuar como radialista no game, Anitta também integra a trilha sonora oficial com a faixa "Touch & Go", uma versão em inglês da música "Vai Dar Caô". A presença brasileira nas estações musicais do jogo se estende a outros gêneros e gerações, com destaque para a inclusão da faixa "Territory", um dos maiores sucessos do Sepultura. A curadoria musical do título também conta com as canções "Moral Tem Hora", interpretada por Cristina Camargo, e "Águia Não Come Mosca", do grupo instrumental Azymuth.

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Com o lançamento mobilizando os jogadores, a expectativa da comunidade agora se volta para a descoberta de possíveis novas referências, artistas e homenagens ao Brasil escondidas no mapa e nas transmissões de "GTA 6" ao longo dos próximos dias.