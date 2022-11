Anitta e Luísa Sonza se ignoram nos bastidores do Grammy Latino

Da Redação

Anitta e Luísa Sonza se encontraram no After Party Presh do Grammy Latino, realizado nesta quinta-feira (17/11) em Las Vegas, Estados Unidos, mas elas não se cumprimentaram. Nos bastidores, Sonza têm demonstrado um pouco de tristeza com a situação, sem entender como a antiga amizade chegou a esse ponto.

Anitta, uma das anfitriãs da 23ª edição da cerimônia, circulou pelo mesmo espaço que Luísa Sonza ao longo de toda a noite de comemoração, mas não parou para falar com ela. A festa, cabe dizer, foi promovida pela Sony Music, nova gravadora de Sonza que promete lançá-la na carreira internacional.

Neste after, todos os artistas estavam bem entrosados, conversando e se divertindo; Rosalía, Christina Aguilera, Carlos Vives, Maiara, Maraísa, Tiago Iorc, Ludmilla, entre outros, mas Anitta e Luísa, mesmo próximas uma da outra não tiveram qualquer interação.

Anitta e Luísa Sonza se aproximaram em meados de 2019, quando a Girl From Rio convidou a cantora POP, Lexa e MC Rebeca para colaborarem na faixa Combatchy. Em entrevista concedida na época, a loira contou que o quarteto tinha um grupo no WhatsApp para conversar sobre trabalhos e assuntos adversos.

Em 2021, essa proximidade deu frutos. A gaúcha convidou Anitta e Pabllo Vittar, que na época estavam brigadas, para gravarem o hit Modo Turbo, que atualmente conta com mais 205 milhões de visualizações no YouTube. Desde então, as artistas nunca mais compartilharam momentos juntas.

Com informações do Metrópoles.

