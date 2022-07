Anitta é internada em São Paulo após turnê internacional

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Na segunda-feira (18), a brasileira postou algumas imagens hospitalizada

Nesta terça-feira (19), Anitta postou um texto nas suas redes sociais informando os fãs que está internada e vai passar por uma cirurgia para tratar a endometriose. Conforme a cantora, o procedimento já estava marcado e que está sendo bem cuidada. "Vim direto da turnê para o hospital".

continua após publicidade .

"Eu tenho o que se chama de endometriose (muito comum em milhões de mulheres no mundo, mas que não é tão falado quanto deveria ser). Eu estou bem, muito bem cuidada e manterei todo mundo informado", disse, ainda, na postagem.



A equipe de reportagem do g1 entrou em contato com a assessoria de imprensa do hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde a empresária está internada, e foi informada de que não há, ainda, nenhum boletim médico sobre o estado de saúde de Anitta.

continua após publicidade .

Na segunda-feira (18), a brasileira postou algumas imagens hospitalizada. Ela estava acompanhada do namorado Murda Beats, e da amiga Gkay. A influenciadora, por sua vez, também compartilhou uma foto do hospital em seu perfil do Twitter. Na legenda, ela escreveu: "Daddy and daughter apoiando a mami no hospital".

No início deste mês, Anitta revelou o diagnóstico de endometriose. Na ocasião, ela contou que precisaria fazer uma cirurgia e que não poderia fazer muito esforço. A cantora conversou também com o Fantástico sobre o diagnóstico. Na entrevista, ela disse que chegou a tomar três remédios para dor apenas para conversar com a reportagem.

"Não pode fazer muito esforço por um mês. Tive que cancelar muita coisa, mas era isso ou morrer de dor não, só depois do ato, mas também quando menstrua. Precisávamos agir rápido. Nove anos nesse sofrimento."

Fonte: Informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News