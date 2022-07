Anitta é indicada pela primeira vez ao VMA com Envolver

Da Redação

Carioca concorrerá com Bad Bunny, Daddy Yankee, J.Balvin e outros artistas latinos.

Decidida a fazer história na música brasileira, Anitta deu mais um passo importante rumo ao sucesso global. Nesta terça-feira (26), a a carioca foi anunciada como uma das indicadas à categoria de melhor clipe de música latina ao Vídeo Music Award, o VMA, com o hit Envolver. É a primeira vez que ela é indicada ao prêmio da MTV.

Anitta vai concorrer com Tití Me Preguntó, de Bad Bunny; Mamiii, de Becky G e Karol G; Remix, de Daddy Yankee; Pepas, de Farruko e In Da Getto de J.Balvin e Skrillex.

Antes de Anitta, a única brasileira a concorrer ao VMA foi Any Gabrielly, integrante do Now United, em 2020, na categoria Melhor Grupo.

A cerimônia deste ano do VMA está marcada para 28 de agosto, em Nova Jersey, nos Estado Unidos.

Com informações: Metrópoles

