Anitta é a 1ª brasileira a se apresentar na final da Champions League

Essa é a estreia de uma cantora latino-americana no evento

Anitta se tornou a primeira brasileira a se apresentar em uma final da Champions League. A artista cantou duas canções, o seu sucesso 'Envolver', que chegou a ser top 1 nas paradas mundiais, e um trecho de 'Funk Rave', lançado especialmente neste show.

O lançamento do hit marca uma nova era da carioca com a gravadora Republic Records, e trará de volta as origens de sua carreira: o funk! Além de ter canções em inglês e espanhol, a artista revelou que já possui sete videoclipes totalmente finalizados.

O figurino da musa ainda fez uma bela homenagem ao jogador Vini Jr., que tem sido vítima de racismo nas competições espanholas. Essa é a estreia de uma cantora latino-americana no evento, que já foi palco para artistas como Alicia Keys, Imagine Dragons e Black Eyed Peas.

As informações são do Hugo Gloss.

