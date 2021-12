Da Redação

Anitta diz que ginecologista elogia seu 'kit sexo'

Anitta fez uma revelação polêmica em entrevista ao “PodCats”, comandado por Camila Loures e Virgínia Fonseca. Durante a atração, a cantora disse que, ao fazer uma visita ao ginecologista levou o seu ‘Kit Sexo’ na bolsa e recebeu elogios da profissional sobre a sua vagina. “Ela disse que é limpinha e bem cuidada”, declarou Anitta.

Segundo a cantora, no kit tem: camisinha de marca internacional, que sempre compra no país da América do Norte, e um lubrificante produzido no Brasil.

A artista finalizou explicando como usa o kit: “Não precisa ser um momento para quebrar o clima. Dá para usar esse momento para instigar o parceiro. Se o cara se recusa a usar camisinha, eu dispenso logo”.

Recentemente, Anitta contou ter dificuldades em fazer sexo com homens com a parte íntima avantajada. “Um problema péssimo que eu tenho é cistite de lua de mel. Eu não posso transar com alguém muito avantajado que eu não consigo caminhar no dia seguinte. É horrível! E não tem nada a ver com bactéria não gente, é porque já socou muito lá e aí inflamou, entendeu?”.

Com informações Istoé Gente.