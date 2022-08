Anitta deixa conselho de administração do Nubank; entenda

Da Redação

Há 14 meses, a cantora fazia parte do colegiado

Nesta terça-feira (09), o Nubank anunciou que a cantora Anitta não faz mais parte do conselho de administração do banco digital. Há 14 meses, a cantora fazia parte do colegiado. Por meio de um comunicado formal, o banco informou que a artista agora será embaixadora global da marca.

"Em razão do intenso crescimento de sua agenda como pop star global (Anitta) solicitou que sua participação não fosse renovada", diz trecho do comunicado, acrescentando que a cantora participará da campanha do Nubank como patrocinador da Copa do Mundo de 2022.



Para sucedê-la no conselho, o Nubank apontou Thuan Pham, ex-diretor de tecnologia da Uber, e vice-presidente empresa de software e tecnologia VMWare. Também integram o colegiado: Anita Sands, Daniel Goldberg, Doug Leone, Jacqueline Reses, Luis Alberto Moreno, Muhtar Kent, Rogério Calderón e David Vélez, presidente do conselho.

Sou acionista da empresa e acredito muito nela - Anitta, cantora e empresária brasileira - Anitta, cantora e empresária brasileira

Quando anunciou a entrada de Anitta no conselho em 2021, o Nubank disse que a cantora ajudaria o banco a melhorar seus serviços e produtos e que participaria de reuniões trimestrais com a diretoria para auxiliar nas decisões estratégicas sobre o futuro do negócio.



Segundo o banco, ao longo do último ano Anitta desempenhou um papel fundamental com sua experiência empresarial e seu conhecimento de marketing para os consumidores. A companhia diz que ela contribuiu com a definição da estratégia de ESG, o lançamento do Instituto Nu, e outros temas relevantes.

No comunicado divulgado, o banco destacou que Anitta é acionista da empresa e que 'credita muito nela'. “Receber o convite de ser a embaixadora global do Nu me deixou extremamente feliz e orgulhosa. Assumo essa nova responsabilidade trabalhando no desenvolvimento da educação financeira de milhões de pessoas”, disse.





Fonte: Informações do g1.

