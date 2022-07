Anitta defende a legalização da maconha no Brasil

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A cantora se questionou se Lula apoiaria a legalização da maconha

Na terça-feira (12), a cantora Anitta participou de uma live com o rapper Filipe Ret e afirmou que defende a legalização da maconha no Brasil.

continua após publicidade .

"Tinha que virar empresa que paga imposto, em vez de deixar esse povo todo rico aí, lavando dinheiro, sei lá como. Sou a favor de virar empresas legalizadas. Proibir as drogas não faz com que as pessoas parem de usar", disse Anitta.



"Em vez de estarem aí colaborando para essa guerra que só mata o pobre, que não tem nada a ver com isso, só deixa rico esse povo que não paga imposto e que lava dinheiro com não sei o que. Tinha que virar empresa, gerar emprego, colocar aviso igual coloca no (maço de) cigarro. Quer se f*#er? Então se fo#2", justificou.

continua após publicidade .

Além disso, a artista falou sobre o seu apoio ao ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Ela questionou se o petista apoiaria isso.

"Será que o Lula apoia isso? Apoia a legalização para nós. Estou te dando o maior apoio", disparou ela, acrescentando que faria uma tatuagem com o nome do político:



"Até eu que nunca cogitei votar no Lula, agora voto e se quiser eu vou e tatuo, faço outra tatuagem com o nome dele, entendeu? Só para fazer mais uma propaganda".

Siga o TNOnline no Google News