Anitta critica desfile de tanques e governo Bolsonaro

Nesta terça-feira (10) houve um desfile de veículos blindados das Forças Armadas na Praça dos Três Poderes, no Distrito Federal, e o fato chamou a atenção. Além dos "holofotes", o desfile recebeu várias críticas de políticos e, até mesmo, artistas, como a cantora Anitta.

Anitta criticou a demonstração de força militar e o governo de Jair Bolsonaro. “O cara com o país acabando tá fazendo desfile… Olha… Vou te falar, viu. Imaginando os presidentes dos outros países sentindo aquela vergonha alheia”, afirmou.

Ela também falou sobre a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do voto impresso, que foi derrubada nesta terça-feira (10), na Câmara dos Deputados. “Parece uma piada… O cara que faz seu marketing e sua campanha eleitoral [de 2018] toda baseada em Internet, fake news e tecnologia robô e agora quer que o povo vote impresso”, relembrou.

A política econômica do governo Bolsonaro também sofreu críticas da cantora. “Aquela lenda que os bolsonaristas tanto falavam de dólar alto.. Que Bolsonaro faria cair etc etc… A cada dia piora porque o presidente não está preocupado em fazer politicagem… Ele vive numa bolha de egocentrismo que não deixa ele descer do salto da opinião de bosta dele para o benefício do Brasil”, desabafou.

Anitta fala sobre a imagem do país no exterior e de como a política do atual presidente afetou o Brasil. “E aí o que acontece? A gente perde investimento externo nas nossas empresas. Turismo internacional praticamente some no Brasil. A moeda não gira de fora pra dentro, apenas internamente ou de dentro para fora… E assim o país não cresce economicamente. Vamos empobrecendo, perdendo empregos, aumentando os preços de tudo… Mas o desfile está rolando”, completa.

