Anitta coloca à venda sua mansão no RJ; valor estimado é de R$ 10 mi

A cantora já está em uma nova casa, em outro bairro da Cidade Maravilhosa

A badalada mansão de Anitta, no Rio de Janeiro, está à venda avaliada em R$ 10 milhões. A residência luxuosa é conhecida por ter recebido muitos famosos e festas icônicas, localizada em um condomínio privado na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade, terá um novo dono.

O imóvel foi colocado à venda nesta quinta-feira (20) em uma imobiliária. De acordo com a coluna Splash, da UOL, a cantora já está em uma nova casa, em outro bairro da Cidade Maravilhosa.

O imóvel possui um total de 620 m² de área construída e foi comprado pela artistas no ano de 2014. A mansão já foi cenário para o clipe da música "Indecente", gravado com transmissão ao vivo no canal do Youtube.

Com quatro suítes, closet, sala de estar, sala de jantar e jardim, a residência da "poderosa" teve a decoração com cores, pop art e grafite planejadas pela designer de interiores Amanda Ambrósio e a arquiteta Paula Ambrósio, do Estúdio Decore.

As profissionais se inspiraram no lado lúdico para decorar a ampla sala de estar com paredes de tijolos de demolição e quadros com imagens coloridas de Anitta, Marilyn Monroe, Amy Winehouse, Madonna e até Homer Simpson.

A parte externa, local em que Anitta promoveu muitas festas, tem piscina aquecida, churrasqueira, spa particular e um amplo jardim para seus cachorros circularem livremente.

O condomínio conta com salão de festas, quadras poliesportivas, campo de futebol, academia de ginástica, quadra de tênis, sala de pilates e até um octógono de MMA.





