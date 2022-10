Angelina Jolie 'zumbi' deixa prisão e mostra rosto verdadeiro; veja

Da Redação

A iraniana Fatemeh Khishvand, que ficou famosa nas redes sociais com o nome de Sahar Tabar, mostrou seu verdadeiro rosto e assumiu novamente que usava truques de edição e maquiagem para se parecer com uma "Angelina Jolie zumbi". A entrevista foi dada a uma TV estatal após a influenciadora deixar a prisão na qual passou quase três anos.

Ela abriu uma conta no Instagram em 2017 e, em pouco tempo, ganhou mais de 500 mil seguidores por causa da sua suposta aparência, supostamente cadavérica. A mulher afirmava que tinha feito mais de 50 cirurgias para se parecer com a atriz Angelina Jolie, mas logo levantou questionamentos por publicar imagens com aparentes edições.

"As pessoas devem viver no século 18, sem ter visto ou ouvido falar de qualquer tipo de tecnologia, ou maquiagem", ironizou, ao reconhecer a mentira publicamente. Após assumir as edições de imagem, a mulher continuou a fazer sucesso, com seu perfil funcionando como uma espécie de "instalação artística", sendo apagado em 2019, quando ela foi presa junto a outras três influenciadoras do país.

Na época, quando tinha 19 anos, a influenciadora foi acusada de blasfêmia, instigar violência, comprar propriedades de forma ilegal, insultar o código de vestuário do país e encorajar jovens a cometer corrupção, sendo condenada a 10 anos de prisão.

Ao sair da prisão, segundo transcrição do canal iraniano, ela afirmou que fez as montagens porque buscava a fama. "A internet era uma forma fácil de fazer isso. Era muito mais fácil do que virar uma atriz. Com certeza eu nunca mais baixarei o Instagram no meu telefone", relatou a mulher.

