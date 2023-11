Angélica revela assédio na infância: “Pedia para sentar no colo”

Siga o TNOnline no Google News

A apresentadora Angélica fez uma revelação bombástica na série Angélica: 50 e Tanto, já disponível no Globoplay. de um desabafo No primeiro de cinco episódios ela faz um desabafo íntimo sobre situações de assédio sexual que sofreu quando era criança.

Angélica começou contando que por pouco não teve que adotar outra identidade. “Sou Angélica por um triz. Quando eu ia estrear na TV, um homem muito poderoso achava que meu nome artístico tinha que ser Lolita, que nem a menina do livro”, disse a apresentadora, referindo-se ao famoso romance de Vladimir Nabokov em que uma menina de 12 anos é abusada pelo padrasto.

Foto por reprodução/Globoplay

“O homem pedia para eu sentar no colo dele nos bastidores da TV. Ele era um adulto e, eu, uma criança. E eu fazia tudo sem entender. Hoje eu entendo”, desabafou a loira, que começou a carreira em concursos de beleza e depois migrou para emissoras como Manchete, SBT e Globo.

Ela ainda lembrou como as pessoas invadiam sua intimidade e a sexualizavam. “Lembro de chegar em lugares e me perguntarem se eu era virgem. Era criança e ficava me perguntando que pauta era aquela. Sexualizavam nossa vida de uma forma que a gente nem estava entendendo o que estava acontecendo”, recordou.

“Fiquei um tempão respondendo se era virgem. E em algum momento eu deixei de ser, né? Mas as pessoas continuaram perguntando e eu pensava: ‘E agora?’. Eu continuava respondendo que era, ia falar o quê?

