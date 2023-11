Angélica reage após comentário de Anitta sobre seu filho

A cantora Anitta mostrou sua personalidade forte ao conversar com Angélica na estreia do quadro 50 e Tanto, especial exibido pelo Fantástico. É que ela fez elogios ao filho da global, o jovem Joaquim Huck.

"Gente, o filho da Angélica é perfeito. Daqui a dez anos, me deixa falar com ele? Ele é um menino ótimo. Daqui a uns dez anos ele 'está' ótimo",afirmou a "poderosa" que está com 30 anos. A revelação deixou a loira perplexa.

"Você quer o quê? É um perigo ela, gente", disse Angélica. A cantora então insistiu. "Angélica, daqui a dez anos estou casando com o seu filho e indo para o meio do mato com ele", prometeu ela.

Ainda surpresa, a esposa de Luciano Huck levou a história na esportiva e entrou na brincadeira. "Você está muito obcecada nesse assunto", rebateu a loira rindo do comentário ousado da estrela.

Joaquim Huck está com 18 anos. Ele é o filho mais velho do casal, que também é pai de Benício e Eva. Recentemente, o rapaz fez uma rara aparição ao lado de sua namorada, Manoela Esteves, com quem está junto há cerca de três anos. Os dois foram em um festival de música em São Paulo e foram fotografados abraçados ao chegarem no local.

Com informações: Revista Caras





