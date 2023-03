Angelica e Hassum: quais celebridades completam 50 anos em 2023?

Da Redação

Angélica e Leandro Hassum

Estamos nos aproximando do quarto mês do ano de 2023, e diversas celebridades se preparam para comemorar seus aniversários e a entrada de uma nova fase de vida: os 50 anos. Confira a seguir alguns famosos que irão completar cinco décadas neste ano (ou já completaram).

Logo no mês de janeiro, o cantor sertanejo Luciano Camargo, irmão e ex-dupla de Zezé di Camargo, assoprou as velinhas e completou 50 anos. Ele fez aniversário no dia 20. Natural de Pirenópolis, em Goiás, ele é casado com Flávia Fonseca desde o ano de 2003 e juntos os dois têm cinco filhos.

Em breve chega o momento de Adriane Galisteu, que também é um dos nomes que completa 50 anos em 2023. A apresentadora do reality A Fazenda, da RecordTV, faz aniversário no dia 18 de abril. Casada com Alexandre Iodice desde 2010, ela é mãe de Vittorio Iodice. Além dela, a apresentadora Angelica, esposa de Luciano Huck, completa 50 anos em 30 de novembro.

No mundo da atuação, o comediante Leandro Hassum completará cinco décadas de vida em 26 de setembro. Além dele, o ator Selton Mello fará 50 anos em 30 de dezembro, e Otaviano Costa completará a idade em 13 de maio.

Internacionalmente, a supermodelo alemã Heidi Klum chega aos 50 anos em 1º de junho. O ator Jim Parsons, conhecido por seu papel na série The Big Bang Theory, sucesso dos anos 2000, completou a idade no último dia 24 de março. O comediante Neil Patrick Harris, astro da série How I Met Your Mother, também alcançará os 50 em 15 de junho.

No mundo da música, o cantor Aliaume Damala Badara Akon Thiam, mais conhecido por seu nome artístico Akon completará cinco décadas de vida em 16 de abril. Além dele, o produtor musical Pharrell Williams também chega aos 50 anos no próximo ano, fazendo aniversário no mesmo mês que Akon, porém no dia 5.

