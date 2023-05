Andressa Urach volta frequentar igreja evangélica: "Estou nas nuvens"

Da Redação

Ela contou a novidade em seu canal do YouTube

Após se envolver em diversas polêmicas nos últimos meses, Andressa Urach, de 35 anos, voltou a frequentar uma igreja evangélica. Anteriormente, a famosa expôs que teve prejuízos financeiros devidos as doações que fazia quando era membro da Universal do Reino de Deus.

Em seu canal do YouTube, ela contou que foi à igreja "Ponto de Fé e Amor", em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, acompanhada de sua mãe e de seu padrasto, e deu detalhes sobre como se sentiu.

"Acabei de chegar da igreja, renovada. Foi uma reunião abençoada. Como é bom ouvir a palavra de Deus. Estou nas nuvens, leve, depois de uma oração maravilhosa. Estou até sem palavras para compartilhar tamanha paz depois de participar dessa reunião do pastor Gil, que veio de Uruguaiana para fazer essa reunião aqui", contou ela.

Em seguida, Urach explicou que a igreja que começou a frequentar abriu recentemente. "O nome da igreja é 'Ponto de Fé e Amor', que está começando agora. A primeira [unidade] foi em Uruguaiana e agora estão vindo para Porto Alegre. Nossa, mas foi muito bom. Falaram muito sobre a gente não perder a esperança, pois, enquanto a gente tem vida, tem que ter esperança. Nem sempre as coisas acontecem como a gente gostaria, mas Deus é especialista em mudar tudo", explicou.

Andressa também ficou bastante emocionada ao contar como o culto tocou seu coração. "Foi exatamente essa palavra sobre esperança que mexeu muito comigo. A gente nunca pode perder a esperança. A gente nunca pode deixar os pensamentos ruins invadirem a nossa mente. É uma luta constante, diária", completou.

Vale lembrar que Urach está separada de Thiago Lopes, pai de seu filho caçula, Leon (1). Ela ficou um tempo sem ver o herdeiro, que estava com o empresário após o fim do casamento.





Fonte: Informações Revista Caras.

