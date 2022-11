Andressa Urach vai para ala psiquiátrica após sugerir sacrificar filho

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A informação foi divulgada por Thiago Lopes, 38 anos

Andressa Urach, de 35 anos, foi internada na ala psiquiátrica de um hospital. A informação foi divulgada por Thiago Lopes, 38 anos, marido da ex-modelo, em seu canal do YouTube, o Canal do Maridão, neste domingo (13/11). No vídeo, o homem afirma que a hospitalização se deu após a esposa sugerir sacrificar o filho do casal, de apenas 9 meses.

continua após publicidade .

O episódio teria acontecido no dia 29 de outubro. Segundo Thiago Lopes, o Samu e a Brigada Militar do Rio Grande do Sul teriam sido acionados para socorrer Andressa Urach. “Ela chegou a falar que o Leon seria o Isaac [personagem bíblico], que [eu] oferecesse o sacrifício do Leon. São coisas totalmente desconexas da realidade. […] Foram várias coisas assustadoras que são tristes de falar, mas não tive outra opção”, afirmou.

O marido de Andressa Urach também disse que a ex-modelo ainda não teve uma avaliação precisa. “Delírio psicótico místico. Não é um diagnóstico, mas foi o que a médica relatou quando a Andressa chegou no hospital e ainda estava com uma certa desconexão com a realidade”, explicou.

continua após publicidade .

Veja o relato completo do marido de Andressa Urach null - Vídeo por: CANAL DO MARIDÃO





Siga o TNOnline no Google News