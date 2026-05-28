Andressa Urach sugere que Virginia Fonseca crie perfil em plataforma adulta: "Cobra, bonita"

A modelo e criadora de conteúdo adulto Andressa Urach, de 38 anos, usou suas redes sociais para enviar uma sugestão financeira à influenciadora e empresária Virginia Fonseca. Ao notar que a apresentadora tem compartilhado imagens mais ousadas e sensuais em seus perfis na internet, a ex-Miss Bumbum defendeu publicamente que ela deveria abrir uma conta em uma plataforma adulta para lucrar com os registros, argumentando que a exibição gratuita desse tipo de material não é vantajosa.

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Em um vídeo divulgado para seus seguidores, Urach elogiou a visão de negócios de Virginia e destacou que, por se tratar de uma empreendedora de grande sucesso, ela não deveria desperdiçar a oportunidade de faturar também nesse mercado de assinaturas.

A modelo reforçou o conselho dizendo que a influenciadora deveria estipular uma cobrança pelas fotos em que aparece seminua, em vez de continuar distribuindo o material sem nenhum retorno financeiro direto nas redes sociais tradicionais.

“Você, que é empreendedora, deveria abrir sua própria plataforma de conteúdo adulto ali, postar suas fotinhas. Porque assim, de graça, amiga, é complicado. Cobra, bonita”, postou.

