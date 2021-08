Da Redação

Andressa Urach sugere que Bolsonaro devia processar Anitta

A modelo Andressa Urach sugeriu que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, deveria processar a cantora Anitta, por conta das críticas que a artista faz contra o chefe do Executivo e seu governo.

A cantora fez comentários sobre o voto impresso, que é defendido pelo presidente. Urach utilizou os stories para se expressar contra Anitta.

“Gente, quando falei dar um biscoitinho pra Anitta, eu falei porque estava revoltada de ver ela ofendendo o presidente, achei isso uma falta de respeito, acho que ele tinha que processar ela. Não é por ser uma pessoa pública que ela pode ficar falando o que bem entende, ainda mais ofendendo da maneira que foi ofendido”, disse.



De acordo com Andressa, a liberdade de expressão presente na constituição federal não pode ser utilizada para atacar alguém, ainda mais quando se trata do presidente da República.

“A gente tem direito a liberdade de expressão e acho que o que está acontecendo com o presidente é um absurdo. É muito feio as pessoas ofenderem [ele]. Acho que ele deveria processar todo mundo que o chama de genocida. Acho isso um absurdo porque as pessoas não sabem o que estão falando”, afirmou.

Metrópoles.