Andressa Urach revela que está apaixonada por argentino; assista

Andressa está apaixonada por um argentino

Após um fim de casamento bem conturbado, a modelo Andressa Urach revelou que está apaixonada por um argentino. A novidade foi divulgada pela própria modelo em um vídeo publicado no Youtube.

“Eu encontrei um affair. Conheci uma pessoa muito legal, que também está ajudando nessa fase de espairecer minha cabeça. Gente, vou ser sincera, eu não estou legal com tudo que está acontecendo, com o fim do meu casamento, com o fato de não estar com o Leon”, começou.

Com a separação de Thiago Lopes, seu ex-marido e com quem disputa a guarda do filho caçula Leon, a modelo falou sobre o novo affair, um rapaz argentino chamado Adonai Muse.

“Eu conheci um amigo da Rebeka, que é um amor, o Adonai. Ele é argentino e está me fazendo bem. Não estou namorando, é um affair. Estou apaixonada”, admitiu.

As informações são do Metrópoles.

