Andressa Urach revela novo fetiche: "Branca de Neve e os Sete Anões"

Andressa Urach voltou a usar as redes sociais para responder perguntas sexuais feitas pelos seus seguidores. Durante o bate-papo no Instagram, a ex-Fazenda revelou um fetiche que deseja realizar. “Tenho muita vontade de ficar com um anão. A Branca de Neve e os Sete Anões”, declarou.

Além de revelar o próprio fetiche, a modelo também expôs desejos “estranhos” de clientes com quem já se relacionou. “Ele me colocou de castigo, olhando para a parede. Não sei como sentiu prazer nisso, mas fiquei ali, olhando para parede (risos). Teve [outro] que pediu para eu pisar no ‘piupiu’ dele, de salto alto. Fiquei com muito medo de machucar, mas eu fiz e ele gostou”, compartilhou.

Urach ainda aproveitou para revelar que, em breve, gravará um vídeo fazendo sexo anal e disponibilizará em sua sua na plataforma de conteúdo adulto. “Vai, sim! No mês de agosto. Já agendei com o boy. Vai ter”, disse ela.

Como garota de programa, Andressa Urach disse que já recusou vários clientes. “Só saio com quem eu quero”, afirmou ela, que ainda contou gostar de receber nudes.





