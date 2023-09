Andressa Urach pode gravar com Geisy Arruda, mas sob uma condição

Andressa Urach vem sendo um dos nomes mais comentados nas redes sociais por conta dos conteúdos adultos que tem produzido. Inclusive, a modelo utiliza seu Instagram para falar sobre a produção de materiais para o OnlyFans.

continua após publicidade

Recentemente, ela fez uma lista com as famosas com quem gostaria de gravar para a plataforma, e entre elas está Geisy Arruda. Em uma entrevista concedida ao Link Podcast, Geisy comentou sobre o caso e revelou que gravaria com a ex-miss bumbum, mas apenas com uma condição.

- LEIA MAIS: Andressa Urach fala sobre filho após suposto romance: 'Opção dele'

continua após publicidade

A empresária disse que para o material pode ser feito, desde que Arthur, filho de Urach, não esteja envolvido. "Se ela quiser fazer qualquer coisa comigo, primeiro tem que tirar o filho dela. Se é um produtor que ela acha incrível, eu tenho o meu. Outra coisa, tudo tem que ter limite e cada um vai até o seu, o meu limite é onde o filho dela não está. Pode ser que role... Esse é o meu limite", declarou a influenciadora.

Geisy também destacou que ela e Urach publicam conteúdos diferentes no OnlyFans. Ainda, ressaltou que não mantém uma boa relação com Andressa e, inclusive, tem a ex-miss bumbum bloqueada no Instagram.

Os conteúdos de Andressa Urach são produzidos pelo próprio filho, o que gerou repercussão.

Siga o TNOnline no Google News