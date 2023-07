Andressa Urach perde a guarda do filho de forma definitiva

Siga o TNOnline no Google News

O empresário Thiago Lopes anunciou nesta segunda-feira (17) que conseguiu a guarda unilateral de Leon, filho que é fruto de seu casamento com Andressa Urach. Ele publicou uma mensagem nas redes sociais anunciando a conquista.

A disputa pela guarda do pequeno começou em fevereiro, quando ele conseguiu uma autorização judicial provisória para criar o filho. Desde então, a modelo tem feito visitas semanais ao filho. Agora, ele terá o controle definitivo.

"Guarda unilateral concedida ao papai", disse o empresário nas redes sociais. Ele não deu detalhes sobre a situação envolvendo os dois e nem esclareceu qual será o papel de Urach na criação do filho que nasceu em fevereiro de 2022.

Recentemente, Andressa Urach contou detalhes de como estava se sentindo com a decisão da Justiça. "Está sendo bem difícil para mim, também, pois a guarda temporária ficou com ele. E, ao que tudo indica, a guarda vai acabar ficando com ele, porque ele é um homem muito inteligente, um oficial de justiça... e eu dei motivos para isso", disse ela, e completou: "Hoje está estável. Faço acompanhamento uma vez por mês. Hoje tenho qualidade de vida".





Fonte: Revista Caras.

