Andressa Urach faz bronzeamento após deixar clínica psiquiátrica

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Urach deixou a clínica psiquiátrica no último sábado (19)

Andressa Urach, de 35 anos, aproveitou o seu segundo dia após deixar a clínica psiquiátrica para fazer um procedimento de bronzeamento de fita. A influenciadora divulgou uma foto em suas redes sociais, na manhã desta terça-feira (22).

continua após publicidade .

Na foto, ela mostra aos fãs que conseguiu ganhar a famosa marca de biquíni após a sessão de bronzeamento. "A mãe tá on e com marquinha de bronzeamento", disse.

Leia mais: Andressa Urach vai para ala psiquiátrica após sugerir sacrificar filho

continua após publicidade .

Já nos stories, Andressa apareceu ao lado da mãe, Marisete De Faveri, na clínica de bronzeamento. Ela disse que tirou o dia para presentear a mãe após todo o cuidado no período em que ficou internada.

"Oi, gente. Tudo bem? Estou aqui com a minha mamãe e agora ela também tem uma marquinha. Ontem, foi aniversário da mamãe e hoje decidi dar um presente pra ela. Fazer bronzeamento é maravilhoso porque esconde as nossas imperfeições e toda mulher sabe disso. Também fiz a minha", declarou.

Nos comentários, os fãs deixaram vários elogios exaltando a beleza da ex-modelo. Ela também recebeu alguns questionamentos por estar fazendo mídia de uma clínica de bronzeamento após dias em uma clínica psiquiátrica.

continua após publicidade .

"Você é linda e pode, sim, trabalhar com a imagem", disse um fã. "Que alegria ver você bem", escreveu outro internauta. "Mulher seja feliz, seja você!", destacou outro seguidor.

Detalhes sobre a internação

Urach ficou 20 dias em uma clínica psiquiátrica por conta de um surto. Ao deixar a unidade de saúde, no último sábado (19), a modelo agradeceu o apoio recebido dos fãs.

"Oi, gente. Tudo bem? Olha eu passando por aqui depois de tanto tempo. Agradeço a todos vocês que nos acompanham aqui sempre, minhas seguidoras fiéis que estão sempre torcendo e orando por mim. Estou orientada a não ficar falando muito sobre tudo o que está acontecendo", disse Urach.



continua após publicidade .

Marisete De Faveri, a mãe da influencer, aproveitou para avisar que a modelo irá ficar afastada das redes sociais até que finalize todo o tratamento médico.

"Recomendação médica, viu meninas? A médica conversou comigo e nesta primeira semana é relax, sem mídias sociais, sem ficar falando muita coisa, depois quando passar, ela vai falar, vai conversar, então peço que vocês nos ajudem, nos respeitem. O tratamento será a domicílio", afirmou.

Ela havia sido internada no dia 29 de outubro, de acordo com o marido, Thiago Lopes, em virtude de uma "desconexão com a realidade".

"Não é um diagnóstico, mas foi o que a médica relatou quando a Andressa chegou no hospital e ainda estava com uma certa desconexão com a realidade", explicou. Ele contou que a ex-modelo teria colocado a vida do filho de 9 meses em risco ao dizer querer "oferecê-lo em sacrifício".

Com informações do UOL.

Siga o TNOnline no Google News