Andressa Urach diz que 'pegaria' Deolane Bezerra, e advogada responde

A ex-Fazenda Andressa Urach interagiu com os fãs por meio da "caixa de perguntas", do Instagram, e sanou algumas dúvidas dos seguidores. Uma das questões feitas é se ela se relacionaria com Deolane Bezerra, viúva do funkeiro MC Kevin.

continua após publicidade

A modelo foi direta em sua resposta. "Eu acho que ela não gosta de mulher, mas eu pegaria ela certeza, eu acho ela linda", afirmou.

O comentário feito por Urach ganhou repercussão e chegou à advogada, que ficou impressionada. "Passada, sei nem mexer com prikito". Logo na sequência, Deolane falou sobre o episódio ao lado da irmã e da mãe.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Filho de Andressa Urach filma mãe ficando com outra mulher

"Se prepare, viu? Ser sogra de Andressa Urach", rapidamente, a matriarca responde: "Tá repreendido". "Você não é moderna?" "Eu sou moderna (?) Ela não quer não meu amor", continuou a mãe de Deolane. Logo, ela rebate: "Um prikitinho logo cedo (faz cara de nojo)", brincou a doutora.



Repercussão

Andressa Urach é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após um vídeo em que tem relações sexuais com um anão, identificado como Pistolinha, vazar na web.

continua após publicidade

Ela revelou recentemente, através de seu Instagram, que queria realizar um fetiche: “Tenho muita vontade de ficar com um anão. A Branca de Neve e os Sete Anões”, declarou a mulher. A ex-Fazenda foi às redes sociais para anunciar que cumpriu o desejo e se envolveu com um anão.

Inicialmente, Urach gravou as cenas de sexo para publicar na plataforma de conteúdo adulto Privacy, mas o vídeo vazou e repercutiu nas redes sociais.

Nas imagens, a modelo está vestida como Branca de Neve e mantém relações sexuais com um anão.

Para ler a matéria completa, clique aqui.

Siga o TNOnline no Google News