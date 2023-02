Andressa Urach anuncia perfil no Onlyfans: 'Ficar milionária'

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A loira foi às redes sociais para anunciar que criou um perfil no Onlyfans

Depois de se separar de Thiago Lopes e deixar a igreja, a modelo Andressa Urach disse, na última terça-feira (14), que criou um perfil na plataforma de assinatura Onlyfans. Em uma entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Splash Uol, a ex-Miss Bumbum revelou quanto pretende cobrar por fotos e vídeos sensuais.

continua após publicidade .

Andressa afirmou que seu conteúdo na plataforma irá custar US$ 50, aproximadamente R$ 261. Esse é o valor mensal para se ter acesso às fotos sensuais da loira.

Leia mais: C riadora de conteúdo para o Onlyfans elimina 63 kg e surpreende; veja

continua após publicidade .

“Ouvi muitas pessoas falando sobre na mídia. Coloquei o valor máximo da plataforma para os assinantes, 50 dólares, mas, no privado, quem quiser, poderá pagar para ter nudes também”, disse.



As fotos mais ousadas custarão entre US$ 50 e US$ 100, podendo chegar a R$ 523. Tudo depende do que for pedido pelo usuário. “É tudo muito novo para mim, ainda estou descobrindo, mas com certeza quero ficar milionária, a ideia é essa”, garantiu Andressa Urach.

Com informações do Splash Uol.

Siga o TNOnline no Google News