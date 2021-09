Da Redação

Andressa Urach anuncia fim do casamento; ela está grávida

Andressa Urach, de 33 anos, usou seu Instagram nesta sexta-feira (24) para anunciar o fim do casamento com Thiago Lopes. A modelo, que está grávida do empresário, pediu que não fizessem perguntas sobre o assunto.

"Comunicado: eu e me esposo estamos nos separando! Por favor não me façam perguntas, pois não estou bem para falar", escreveu ela, que espera Leon.

Thiago ainda não se pronuciou sobre o assunto. Apesar do anúncio, os dois ainda se seguem no Instagram e mantêm fotos um com o outro, inclusive do casamento.

Andressa e Thiago subiram ao altar em dezembro de 2020, um mês após o anúncio do namoro. O ex-casal revelou a gravidez em agosto, na véspera do Dia dos Pais.

A modelo se viu em meio a uma polêmica recentemente, após dizer que não é feminista e tem orgulho de ser submissa ao então marido: "Eu não sou feminista, respeito quem seja, porque cada um é feliz como quer. Eu tenho minha profissão e escolhi ser mulher de um homem e ser submissa a ele. Sou feliz assim. Não preciso dele, mas escolhi ser dele. Com muito prazer e temor sou submissa à autoridade dele".

