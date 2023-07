Andressa Suita desfila look caríssimo na praia: "Paga minhas dívidas"

A modelo e influenciadora digital Andressa Suita sempre causa comoção na web com seus looks. Nesta terça-feira (11), a esposa de Gusttavo Lima chamou atenção ao publicar um vídeo exibindo seu look na orla de uma praia no Rio de Janeiro. A morena apostou em algumas peças caríssimas para desfilar pela Cidade Maravilhosa.

continua após publicidade

No vídeo publicado em seu perfil do Instagram, Andressa aparece fazendo charme para as câmeras, com direito a muito carão. A mãe dos pequenos Gabriel e Samuel ostenta estilo ao desfilar sozinha com uma camisa de grife e uma bolsa luxuosa avaliada em aproximadamente R$30 mil.

- LEIA MAIS: Calça usada por Andressa Suita gera polêmica: "Uniforme de firma"

continua após publicidade

Nos comentários, diversos fãs deixaram elogios para as escolhas de Andressa: “Linda, com look de milhões que paga todas minhas dívidas e ainda sobra”, brincou um seguidor. “Meu Deus, você é muito maravilhosa”, comentou outro. “Que linda! Mood Barbie”, exaltou um terceiro. “Desfilando a beleza na cidade maravilhosa”, disse mais um.

CONFIRA:





Siga o TNOnline no Google News