Andressa Suita aposta em vestido caríssimo para fotos na praia; veja

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A modelo e influenciadora digital Andressa Suita caprichou na escolha de um vestido de grife para fazer um ensaio fotográfico em uma praia. A esposa do cantor Gusttavo Lima apareceu com um look laranja e amarelo enquanto exibia a sua beleza deslumbrante ao ar livre.

continua após publicidade

Nas fotos publicadas no Instagram nesta sexta-feira (1º), ela apareceu com um vestido curto da grife Ferragamo. O modelito é avaliado em 2.900 euros - cerca de R$ 15 mil.

- OUTRO DIA, NOTÍCIA PARECIDA: Andressa Suita desfila look caríssimo na praia: "Paga minhas dívidas"

continua após publicidade

Nos comentários das fotos, os fãs elogiaram a beleza da morena. “Que perfeita”, disse um seguidor. “Linda de viver”, comentou outro. “Uma deusa, magnífica”, afirmou mais um.

Veja os cliques:

Fonte: Revista Caras.

Siga o TNOnline no Google News