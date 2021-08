Da Redação

André Portugal será jurado de reality show na Record TV

Conhecido como um dos maiores empresários do ramo de venda de alta performance, o capixaba comemorou a oportunidade. “Estou muito feliz com o reconhecimento. São 20 anos de profissão, muitas experiências, espero passar um pouco dos meus conhecimentos para quem eu julgar”, disse ele.



Esta é a primeira edição do programa, que oferecerá ao vencedor a oportunidade de ser vendedor de veículos luxuosos e ingressar em um novo universo. Para selecionar o vencedor da vaga de emprego dos sonhos na Multicar Mega Store, que é uma das premiações, serão realizadas provas de personalidade e liderança. As características acima são umas das mais marcantes de Portugal, que é formado em Administração de Empresas pela UVV.A prova disso são os títulos que recebeu no decorrer da carreira, como Comendador, Cidadão Vilavelense, Empresário, Empreendedor, Vendedor, Palestrante e outros.

Com aproximadamente 613 mil seguidores nas redes sociais, Portugal reforça sua credibilidade diariamente com os fãs. O reality começou na semana passada. Ao todo serão oito episódios, divididos até o final de setembro.