Andre Marques assume lugar de Luigi Baricelli no sorteio da Mega

Marques assume o lugar do ator Luigi Baricelli

O apresentador Andre Marques, de 43 anos, anunciou neste sábado, 31, que irá apresentar a edição de 2022 do sorteio da Mega da Virada. Marques assume o lugar do ator Luigi Baricelli, de 51 anos, após 12 anos seguidos no comando do sorteio mais esperado do ano pelos brasileiros.

“Terei o prazer de sortear os números da maior mega da virada de todos os tempos! Já pensou em virar um mega milionário? A partir de 20h a gente tem um mega encontro no sorteio da Mega da Virada deste ano”, disse André Marques.

Veja a publicação que ele fez no Instagram:

Por que Baricelli deixou o sorteio da Mega da Virada?



Em comunicado enviado ao site Notícias da TV, parceiro do UOL, o ator classificou a mudança promovida pela Caixa Econômica Federal como "fim de um ciclo" na vida.

“Termina um ciclo e se inicia outro. É incrível como as portas sempre estarão abertas quando nosso travesseiro sabe o que fazemos”, disse Luigi Baricelli.

O sorteio da Mega da Virada pagará R$ 540 milhões no sorteio que será exibido, ao vivo para todo o Brasil, a partir das 20h, na TV Globo. O concurso especial de fim de ano não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio é dividido entre os acertadores da segunda faixa (de 5 números) e assim por diante.

