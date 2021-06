André Graffiti faz tatuagem em pleno voo de balão em Goiás

Continua após publicidade

Fazer uma tatuagem para muitas pessoas é um momento bem especial e deve ser escolhido com cautela, já para outros, quanto mais tiverem no corpo, melhor, e tem o André Graffiti. Escritor e tatuador, André não satisfeito com o método convencional, quis fazer uma tatuagem em pleno voo de balão, na chapada dos veadeiros, Goiás.

A aventura aconteceu no dia 24 de fevereiro deste ano e ela começou a ser feita no estúdio Capital Ink Tattoo, em Taguatinga, Brasília e foi finalizada em voo de balão na chapada dos veadeiros, Goiás. A tatuagem foi um lettering( arte de desenhar e criar letras) com a escrita "Enjoy the Journey" (Aprecie sua jornada).

Toda essa ideia veio de André após ele ter adquirido uma máquina de tatuar que funcionava a bateria. Após isso, ele falou com seu amigo Lucas Jales (que produzia alguns materiais em vídeo para André e para o estúdio Capital Ink Tattoo), sobre produzir algo diferente, fora do estúdio. De inicio, a ideia seria produzir um vídeo com André tatuando alguém com vista para uma cachoeira.

“Até que um belo dia, o André me liga falando que conseguiu um contato para tatuar durante um voo de balão, e queria saber se eu teria coragem. Eu topei no mesmo instante.A minha surpresa foi saber que ele queria me tatuar, porque até então, eu imaginava que eu iria para produzir o vídeo apenas. Daí em diante, foi só escolher o desenho, e esperar a época certa para realizar o voo”. Completa Lucas.

A tatuagem levou cerca de 50 minutos para ser finalizada e mesmo com o frio na barriga de André, para ele valeu muito a pena.

“Apesar de o voo ser super tranquilo e estável, no começo dá um frio na barriga na hora da decolagem, mas depois que está voando de Cruzeiro é super tranquilo. A maior sensação que ainda credível é esse momento de olhar ao redor e ver aquela linda paisagem que é a Chapada dos Veadeiros. É muito bonito, realmente incrível, sem palavras, eu percebi que em vários momentos Lucas estava tão impressionado com a paisagem e o que estava acontecendo que nem percebia estar sendo tatuado naquele momento”. Completa André.

Nascido no Paraná, o tatuador André Graffiti fundou um dos maiores estúdios do Cerrado, o Capital Ink Tattoo. Se consolidando na carreira ao longo dos anos, André ganhou prêmios internacionais, tatuou parte do povo Rapanui, na Ilha de Páscoa, foi ao Egito entender um pouco mais sobre arte, passou por Miami e Nova Iorque, gravou um documentário sobre a cena da tatuagem em Brasília e estudou sobre a hipnose, técnica essa que o artista usa em seu processo na própria tatuagem e também é praticante da medicina chinesa.