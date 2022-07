André Gonçalves é preso não pagar pensão alimentícia, afirma colunista

Da Redação

André Gonçalves, de 46 anos, passou uma noite na prisão, no Rio de Janeiro

Na última quinta-feira (7), o ator André Gonçalves, de 46 anos, passou uma noite na prisão, no Rio de Janeiro, por não pagar a pensão alimentícia da filha Valentina Benini, segundo a colunista Fábia Oliveira, do Portal Off.

Segundo fontes da colunista Fábia Oliveira, do Portal Off, o ator chorava muito durante toda a audiência. Ele vai cumprir a pena em casa, usando tornozeleira eletrônica. A Justiça decretou a prisão do ator por ele deixar de honrar com o pagamento do valor desde 2007, que à época seria de R$ 4,5 mil mensais.

O processo é movido pela mãe da jovem, a jornalista Cynthia Benini, cujo relacionamento com André durou quatro anos. A dívida já passa da casa dos R$350 mil. Em entrevista ao jornal O Globo, Gonçalves revelou que tentou um empréstimo de R$ 450 mil, mas foi negado. Danielle Winits, esposa do ator, teria oferecido ajuda, mas ele afirmou ter recusado.

André Gonçalves é pré-candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Ele teve sua prisão domiciliar decretada em novembro pela Justiça de Santa Catarina, mas não chegou a usar tornozeleira eletrônica por não ter sido encontrado.

Com informações da Banda B.

