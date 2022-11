Anderson 'Molejo' revela detalhe picante sobre sua intimidade

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo abriu o jogo sobre sua intimidade

O vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo, abriu o jogo sobre sua intimidade. Após revelar que já se relacionou com homens, o cantor de 50 anos contou que está namorando atualmente uma mulher e que na cama com ela "rola de tudo", inclusive sexo anal nele.

continua após publicidade .

"Estou hoje com uma mulher maravilhosa. A gente conversa sobre tudo, faz tudo. Não é um relacionamento aberto. Só sou aberto para ela. Eu falo: faz o que quiser aqui: entra em tudo que é buraco... Eu também entro em tudo que é buraco. A gente se realiza assim. Se quiser botequim, tem. Se quiser borboleta, tem. Se ela quiser ficar à vontade, pode ficar meia hora lá que eu não tô nem aí", contou ele ao podcast 'Bull Dog Show", sem revelar o nome da namorada.

-LEIA MAIS: Vocalista do grupo de pagode Molejo revela diagnóstico de câncer

continua após publicidade .

O cantor justificou afirmando que sexo anal é 'algo normal', que todo homem 'gosta', mas 'não assume'. "As pessoas têm esse trauma de não falar, de não conversar. Se tu não faz, vai para rua... Do mesmo direito que tem João, tem Maria. Ninguém pode dizer: dessa água não beberei. Um dia após o outro. Não pode botar um bicho de sete cabeças. Têm coisas que a gente vai aprendendo e começa a entender: pô, tem coisas que eu não posso falar que vai chocar...".

As informações são do site Extra Globo.

Siga o TNOnline no Google News