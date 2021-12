Da Redação

Anderson Luíz, lança livro “O segredo de todas as coisas”

Na busca incessante pelo sucesso e pelo desenvolvimento pessoal as pessoas estão sempre procurando informações. Em um mundo cada vez mais conectado, o constante acesso a uma quantidade inimaginável de informação pode ser uma faca de dois gumes, prova concreta disso é o considerável aumento de pessoas em estado de depressão ou com sintomas de ansiedade.

continua após publicidade .

No livro “O segredo de todas as coisas”, Anderson Luíz, um dos maiores mentores do Brasil, mostra como superar todos esses desafios da vida. O livro é um verdadeiro guia para alcançar a prosperidade em todas as áreas da sua vida, seja nas finanças, na saúde, na espiritualidade, na vida pessoal e na vida profissional. “Você já tem tudo que precisa à sua disposição que é a informação para transformar em conhecimento e a melhor ferramenta, a máquina mais poderosa da humanidade, seu cérebro”, diz Anderson.

Em “O segredo de todas as coisas”, o leitor vai descobrir estratégias de PNL, Neurociência e Física Quântica, para aprender como operar essa fabulosa máquina a seu favor obtendo o melhor que a vida tem a oferecer. Por que muitas pessoas não conseguem ter prosperidade e felicidade na vida? Qual é o segredo? No livro talvez você possa encontrar as respostas que vem buscando há tanto tempo. “É o guia certo para você que busca alcançar prosperidade em todas as áreas da sua vida, mas não sabe por onde começar ou então para você que já viu todas as suas tentativas falhando pelo caminho”, completa Anderson.

continua após publicidade .

O livro aborda a temática da inteligência financeira explicando que é preciso diversificar as fontes de renda. Mostra a importância da segurança financeira guardando capital líquido suficiente para sobreviver pelo menos seis meses sem trabalhar. Para conseguir esse objetivo é necessário pensar antes de tudo em uma reserva de emergência para ter segurança financeira e desenvolver uma educação financeira para guardar dinheiro todos os meses sempre investindo, mesmo que seja um valor baixo.

Natural de Jesuítas, interior do estado do Paraná, MBA em gestão financeira e negócios, MBA em Marketing e Comunicação, Master e Trainer de PNL, CEO do INBRATA, Instituto Brasileiro de Treinamentos Avançados, escritor que há mais de quinze anos treina pessoas para ter uma vida muito mais próspera e feliz. Seus ensinamentos podem ser encontrados no livro “O Segredo de todas as coisas” e no “Método TES” https://metodotes.com.br/, conhecido como a maior imersão de PNL e inteligência financeira do mundo.

Para acompanhar mais sobre seu trabalho e sua trajetória seu Instagram é https://instagram.com/andersonluizmentor e o site: https://www.inbrata.com.br/

continua após publicidade .

fonte: Divulgação

*Conteúdo produzido e enviado por Joyce Silva