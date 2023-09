Anderson, do Molejo, é internado às pressas e passa por exames

Um boletim médico revelado nesta segunda-feira (11), informou o verdadeiro motivo da internação de Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo. Após novos exames, os médicos revelaram que a suspeita inicial não procedia.

As análises mostraram um quadro de embolia pulmonar, onde anteriormente a suspeita era de uma pneumonia. A nota ainda afirma que o estado de saúde do cantor é considerado "estável".

"A assessoria de imprensa do grupo Molejo vem atualizar o quadro clínico do cantor Anderson Leonardo, que outrora foi diagnosticado com pneumonia, porém após uma revisão médica e novos exames mais específicos foi constatado uma embolia pulmonar com o quadro estável. Mais uma vez contamos com as orações e o apoio dos amigos, fãs e contratantes", disse a nota.

Anderson Leonardo foi internado às pressas no Rio de Janeiro neste final de semana. Vale lembrar que ele está em tratamento contra um câncer inguinal (na região pubiana). Ao revelar a internação, a equipe pediu orações.

