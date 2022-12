Anderson do Molejo é informado que está curado do câncer durante voo

Da Redação

O cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, chegou ao fim o tratamento do câncer

O cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, chegou ao fim o tratamento do câncer. Ele ficou sabendo da boa notícia durante voo nesta sexta-feira (16), em que os pagodeiros estavam fretando. A comissária de bordo festejou com os passageiros ao anunciar para a tripulação a vitória do vocalista.

"Neste voo, informamos que o senhor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, encontra-se a bordo e todos estamos muito felizes pela sua cura do câncer”, informou a voz da comissária pelo microfone e brincou: “Assim tá bom demais!”, bordão clássico das músicas do Molejão.

Anderson começou o tratamento contra o câncer em outubro de 2022. O líder do Molejo estava com um tumor primário oculto "Vamos começar o tratamento, graças a Deus, na paz de Deus. Vamos à cura", afirmou ele esperançoso por meio das redes sociais.

O momento do anúncio foi compartilhado por ele e pela banda nos respectivos perfis no Instagram. Além do anúncio, é possível ver os passageiros e integrantes do Molejo aplaudindo e comemorando a vitória de Anderson. “Saúde, saúde, saúde e vida longa!”, dizia a legenda do vídeo.

Com informações do iG

