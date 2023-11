Anahí faz relato doloroso de passagem pelo Brasil

A cantora Anahí publicou um longo texto nas redes sociais nesta segunda-feira, 20, após encerrar a maratona de shows que realizou no Brasil ao lado do RBD. Em um longo texto, ela fez um balanço dos dias difíceis e emocionantes que viveu.

"É assim que vou embora do Brasil! É assim que me despeço de um país maravilhoso que sempre me deu o mais lindo amor! Com meus bebês! Gratidão total no coração! Foram dias de muitas emoções. O que aconteceu com minha saúde nos assustou", começou ela.

Segundo ela, os sintomas eram graves. "Eu não entendia nada, estava bem e de repente não conseguia me mexer por causa da dor. A última coisa que eu queria era entrar em uma ambulância e seguir até não aguentar mais. Os medicamentos fizeram o seu trabalho, mas também acredito muito no poder da intenção que colocamos na vida e na forma como encaramos tudo o que pode acontecer. Aqui estou. Eu fiz isso!", comemorou ela.

A estrela conseguiu voltar para a última apresentação, que aconteceu nesta quinta-feira, 19, em São Paulo. "Pude dar esse show com meus irmãos que amo! Obrigado por cada mensagem por cada palavra gentil. Dentro de alguns dias estarei como novo! Isso já está curando! E vamos em frente!", afirmou ela que ainda agradeceu ao marido, Manuel Velasco. "Obrigada por cuidar tanto de mim, por nunca soltar minha mão e por toda força que me dá. Continuamos! RBD para a vida!! E estamos indo para o nosso México!!! Com muitos sonhos dentro de uma mala. Deus conduz", encerrou ela.

Anahí deixou show carregada

Anahí fez questão de agradecer seus fãs pelo carinho em suas redes sociais. Depois da cantora precisar deixar o show nesta sexta-feira, 17, em show em São Paulo. Mesmo com febre de 38,6º, ela subiu ao palco com seus companheiros de grupo, ela cantou as músicas e, em algumas, contou com a ajuda de outros integrantes do grupo.

Na madrugada após deixar o show, Anahí se manifestou sobre seu estado de saúde e divulgou seu diagnóstico com os seus fãs: "Passei vários dias com dores insuportáveis nas costelas e cabeça. Febre alta e calafrios. De acordo com os exames de sangue e ultrassom que foram realizados em mim, estou com uma infecção renal grave, muita inflamação e dor".

